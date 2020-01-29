Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно. ФОТО

Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук", - розповів Бородянський.

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Марина Кудерчук в 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА. З 2017 року вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі.

Нагадаємо, колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко пішов з посади в серпні минулого року: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс".

4 жовтня Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. На посаду претендували 13 кандидатів, але після першого етапу їх залишилося вісім. На останньому етапі конкурсу залишилася одна кандидатка – генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Але 21 листопада вона не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди у четвертому турі конкурсу й не пройшла далі.

Представники української кіноспільноти, після того, як побачили в мережі відео цієї співбесіди, звинуватили членів конкурсної комісії в некомпетентності й упередженості та написали відкритого листа президенту, прем'єр-міністру й міністру культури, молоді та спорту з вимогою переглянути результати співбесіди Юлії Сінькевич на посаду голови Держкіно. Скасувати результати конкурсу та назвати імена відповідальних за ці результати вимагала Спілка кінематографістів України. А сама Юлія Сінькевич заявила, що звернеться до Кабміну та суду.

27 листопада уряд оголосив новий конкурс на вакантну посаду голови Держкіно. Наприкінці грудня Юлія Сінькевич повідомила, що не братиме участі в повторному конкурсі. Наприкінці грудня Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило список допущених до конкурсу кандидатів – їх було дев’ятеро. Але на початку січня Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило новий список допущених кандидатів – їх виявилося десятеро.

До фінального туру конкурсу на посаду голови Держкіно пройшли п'ятеро кандидатів, яких Національне агентство України з питань державної служби рекомендувало до співбесід з представниками Кабміну. Марина Кудерчук займала третє місце за кількістю балів за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіда з представниками Національного агентства України з питань державної служби).