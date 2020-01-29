"Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного із 17 по 21 січня на замовлення "OBOZREVATEL".
Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм вибором, найчастіше віддали б свій голос за:
- 45,4% – "Слуга народу".
- 13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".
- 12,3% – "Європейська солідарність".
- 8% – ВО "Батьківщина".
- 5,2% – "Сила і честь".
- 2,9% – "Громадянська позиція".
- 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.
- 2,5% – "Голос".
- 2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".
- 1,6% – ВО "Свобода".
- 0,9% – з"Опозиційний блок".
- 0,6% – "Національний корпус".
- 0,5% – "Партію Шарія".
- 1,1% – інші партії.
Зазначається, що у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська Солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".
Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.