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29.01.20 14:14

"Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Рейтинг партії "Європейська Солідарність" зріс до 12,3%, а "Голосу" опустився до 2,5%. Поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед виборців залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня.

"Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного із 17 по 21 січня на замовлення "OBOZREVATEL".

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм вибором, найчастіше віддали б свій голос за:

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 01

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 02

Зазначається, що у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська Солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".

Слуга народу - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, Батьківщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 03

Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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