Через спалах грипу та ГРВІ усі школи Маріуполя закривають на карантин від завтра

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі мерії міста.

"У зв’язку зі щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 29.01.2020 №50 "Про призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти м. Маріуполя в 2019-2020 навчальному році" із 30 січня року призупинено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку тижня в школах міста були відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%. Крім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків щодо цього питання.

Також на цей момент у центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшено кількість реєстраторів у змінах і продовжені прийомні години педіатрів через збільшення кількості звернень.

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"Тому було ухвалено рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо - убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей", - повідомили в мерії.

Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.