Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Засідання відбулося під головуванням заступника голови Одеської ОДА Дениса Ванаша.

Як зазначила в. о. керівника департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан, фахівці розробили комплексний план превентивних заходів, які стосуються всіх міжнародних пунктів пропуску, місць масового скупчення людей, і зокрема вони стосуються промринку "7-й кілометр", розташованого у передмісті Одеси.

За словами представниці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Лідії Степанової, адміністрації ринку рекомендовано оперативно розробити план профілактичних заходів з метою завчасного виявлення можливих інфікованих або людей з підозрою на інфікування.

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На думку фахівців, зокрема, необхідно передбачити виділення окремого приміщення, куди можна буде поміщати виявлених хворих до транспортування до медичного закладу. Крім того, за підсумками наради, ректорам усіх місцевих вишів рекомендовано скласти списки студентів, які прибули з Китаю в Україну.

"Рекомендовано сформувати списки цих студентів і забезпечити їхній щоденний медичний огляд. Зокрема, всіх, хто прибув із Китаю, починаючи з 1 січня", - сказав Ванаш.

За словами Степанової, фахівці регіонального главку Держпродспоживслужби проаналізували всі шляхи прибуття громадян з Китаю в Одеський регіон. У зв'язку з цим, в міжнародному аеропорту "Одеса" забезпечено цілодобовий медичний огляд зазначеної групи громадян, яким вимірюється температура тіла безконтактними приладами. Всіх, хто прибуває з країн ризику, реєструють для забезпечення подальшого медичного спостереження, як в Одеській області, так і на території всієї України (якщо з Одеси вони вирушили в інше місто).

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Крім того, забезпечено цілодобове спостереження в 6 морських портах, розташованих у регіоні, через які також може бути "завезений" вірус.

Як зазначила Степанова, з 24 січня в такий спосіб перевірено 68 громадян Китаю і 28 громадян України та інших країн, які перебували на території Китаю з грудня 2019 року. На цей момент людей, заражених коронавірусом, у регіоні не виявлено.

Наголошувалося, що співробітники усіх відповідних відомств, що працюють на держкордоні (прикордонники, митниця та ін.), мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Необхідно, щоб були в наявності антисептики, бактеріальні випромінювачі і тепловізори. Це має бути в аеропорту, портах, місцях масового скупчення людей, в медустановах, а також на найбільшому ринку "7-й кілометр", - підкреслив Ванаш.

Зазначалося, що як засоби індивідуального захисту застосовуються респіратори певної модифікації (Н-95, Н-98), які забезпечують захист від інфекції протягом 8 годин, після чого підлягають утилізації.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.