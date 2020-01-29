САП готова розслідувати справи за матеріалами пранкера Джокера в разі їхньої законності, - Холодницький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив глава САП Назар Холодницький.

"Якщо це будуть докази, які можна в межах КПК долучити до справи та які відповідатимуть критеріям законності, справедливості, допустимості, належності доказів, то чому б їх не використати в межах КПК? Я абсолютно "за", - пояснив він.

Крім цього, Холодницький назвав українського пранкера Джокера "одним із символів 2019 року" і заявив, що "йому можна поставити "плюсик" за те, що той зумів організувати розіграші політиків.

Водночас прокурор розповів, що з моменту листування з пранкером восени минулого року він не отримав від нього жодних "зливів".

"Він з незнайомого номера у WhatsApp написав мені: "Добрий день, я Джокер". На аватарці тоді була фотографія [генпрокурора Руслана] Рябошапки. Він одразу зізнався, що він Джокер. Я, звичайно, досі сподіваюсь, contra spem spero [з лат. "без надії сподіваюсь", - Ред.], що він видасть матеріали, які зможуть лягти, якщо там є ознаки злочинів, в основу кримінальних проваджень. Станом на сьогодні у нас такої інформації, на жаль, немає - і поки що не намічається", - підсумував керівник САП.

Раніше Холодницький розповів про своє листування з пранкером Джокером: "Він представився Джокером. Теж написав під фотографією Генпрокурора, сказав, що в нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить".

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