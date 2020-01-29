Київський інженер таємно прослуховував Судову адміністрацію протягом 3 місяців, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За версією обвинувачення, у серпні-вересні 2018 року інженер відділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи", використовуючи своє службове становище, завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувалися для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та дата-центру Державної судової адміністрації України.

У подальшому він вжив заходів щодо маскування зазначеного програмного забезпечення та забезпечення його автоматичного запуску разом із операційною системою.

Зазначене програмне забезпечення упродовж трьох місяців здійснювало негласну аудіофіксацію у приміщеннях Державної судової адміністрації України.

За результатами розслідування інженеру відділу ДП "Інформаційні судові системи" висунуто обвинувачення у незаконному придбанні та використанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та в поширенні шкідливого програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді.

У разі доведення злочину йому загрожує до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

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