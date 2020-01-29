Скорочення кількості суддів Верховного Суду - це "приховане звільнення". На нас чекає 180 позовів, - заступник голови ВРП Маловацький

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

"У який спосіб зменшити кількість? Звільнити? Тобто фактично ми кажемо про звільнення. Представник, наприклад, Консультативної ради в Конституційному суді минулого разу висловив дуже гарну позицію. Мені вона імпонує. Він сказав так: це приховане звільнення. Чому приховане звільнення? Ну, якщо б ви хотіли змінити кількість суддів і була б реорганізація Верховного Суду, ви мали б звернутися до Вищої ради правосуддя за висновком про реорганізацію Верховного Суду. Якщо такого висновку немає, значить, це приховане звільнення… А якщо це приховане звільнення, то ми маємо розуміти, що це в перспективі 180 позовів", - наголошує заступник голови ВРП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Етична комісія при ВРП зможе звільняти суддів двома голосами її іноземних членів, і ніхто не зможе цьому перешкодити, - заступник голови ВРП Маловацький

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Як повідомлялося, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1008 Президента Володимира Зеленського про судову реформу. 4 листопада президент його підписав. 7 листопада закон набув чинності.

Закон, зокрема, передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС та Верховного Суду.