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29.01.20 15:20

За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова. ІНФОГРАФІКА

Задекларовані доходи громадян України за 2018 рік становлять 101,8 млрд гривень. Це на 39% більше, ніж роком раніше.

За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39 % більше, ніж у 2018 році за доходами, отриманими за попередній рік", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, задекларована платниками до сплати. Вона перевищила 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

Зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

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За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова 01За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова 02

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