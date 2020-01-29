Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила ексглава МОЗ України Уляна Супрун.

Супрун зазначила, що зараз через "уханьский" вірус у медіа та соцмережах наростає хвиля паніки, тому вона радить зберігати спокій, оскільки апокаліпсису від цього вірусу не передбачається.

"Так, поширення раніше невідомого штаму справді бентежить, але міжнародна спільнота робить все можливе, щоби оперативно протидіяти вірусу. Ми вже знаємо про нього досить багато. Відомі факти зібрали тут: http://bit.ly/2O1SwfK", - написала вона.

З основного:

Уханський вірус передається від людини до людини.

➡ Щоби захиститися рекомендовано часто і ретельно мити руки водою і милом, не торкатися брудними руками очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.

➡ За симптомами схожий на гостру респіраторну інфекцію — переважно це гарячка, кашель, труднощі з диханням.

➡ Якщо відчуваєте, що захворіли, залишайтеся вдома, уникайте тісного контакту з іншими людьми, чхайте та кашляйте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветками, ретельно мийте руки водою і милом опісля, провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні. А також повідомте про симптоми вашого сімейного лікаря.

"Поки це всі рекомендації, яких слід дотримуватися, щоби захистити себе на територіях, де немає спалахів хвороби (Україна нині до них належить).

Поради щодо споживання якихось вітамінів, БАДів чи "імуномодуляторів", щоби "підняти" імунітет або ж виходити з дому лише в захисній масці — зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості людей", - написала вона.

Також Супрун додала, що коронавірусом неможливо заразитися від поштових посилок (навіть з Китаю), а також від екзотичних фруктів (навіть з Китаю).

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Ексглава МОЗ нагадала, що під час спалаху коронавірусної інфекції SARS у 2002-2003 роках досліджували стійкість вірусів в умовах довкілля. Він витримував три доби на пористих поверхнях, як-от картон чи тканина, стільки ж на металевій поверхні, і близько 60 годин (менше, ніж три доби) на пластику і склі. Вірус 2019- nCoV досить близький до вірусу SARS, аби ми могли екстраполювати ці дані на нього. http://bit.ly/2O42Rrw http://bit.ly/2U4Geaq http://bit.ly/36xIKsh

Разом з тим вона додала, що на фруктах кілька діб можуть зберігатися віріони, але в разі, якщо вони туди потрапили разом з фекаліями хворих людей або тварин-носіїв. У будь-якому випадку, це середовище не підходить для тривалого виживання вірусу під час транспортування фруктів.

Від коронавірусу (як і від звичайної застуди або грипу) не допоможуть:

▪ БАДи. Особливо, якщо приймати їх "про всяк випадок": http://bit.ly/2GxftDj

▪ Імуномодулятори. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань — онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих доказів, що вони запобігають чи допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає. http://bit.ly/2RUCwgO

▪ Захисні маски. Маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій в закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює оперативні втручання. Вони не призначені для захисту від потрапляння збудників в дихальні шляхи, тобто маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає: http://bit.ly/2GrrKJw

▪ Гомеопатія. Тут навіть можна не коментувати, бо найбільш відомий та доведений наукою факт — гомеопатія не працює взагалі: http://bit.ly/2vuKdTl В мережі вже зустрічаються пропозиції "профілактичної гомеопатії коронавірусу" — будьте обережні.

▪ Цибуля. Обкладання та споживання цибулі задля профілактики застуд і грипу не мають жодного наукового обґрунтування: http://bit.ly/2vwsjQh

▪ Оксолінова мазь. ЇЇ противірусний ефект недоведений, крім того її застосування може навіть підвищити шанси захворіти: http://bit.ly/2O7nC5P

▪ Зараз швидко поширюються повідомлення про вакцини, які нібито запобігають новому коронавірусу, а також пропозиції їх придбати. Не вірте цим маніпуляціям, адже поки такої вакцини не існує.

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"Щоби зробити себе менш вразливим до будь-яких хвороб, завжди актуально дотримуватися загальних рекомендацій: мийте руки, збалансовано харчуйтеся, пийте достатньо рідини, провітрюйте та зволожуйте приміщення, займайтеся спортом і будьте фізично активними, подбайте про достатню кількість сну.

У таких умовах вкрай важливо не втрачати навичку мислити критично. Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей, буде з’являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує).

Зберігайте спокій. Від цього теж залежить наше здоров'я, зокрема психічне", - написала Супрун.









