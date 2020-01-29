Вплив "китайського" коронавірусу на економіку України поки мінімальний, - Милованов

Про це він сказав на пресбрифінгу за підсумками засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зазвичай прямий ефект - це вплив на туризм - туризм сповільнюється. На жаль, а в цьому випадку - на щастя, зовнішній туризм в Україні маленький - він становить лише 2% ВВП", - сказав він.

Милованов зазначив, що перевізники і туроператори, які працюють на зовнішніх ринках, зокрема з Китаєм, зазнають деяких витрат, пов'язаних з евакуацією людей, проте загалом вплив буде мінімальним.

"На товарообіг поки що ми не прогнозуємо негативного впливу (коронавірусу. - Ред.). Насправді, користуючись можливістю, ми зняли декілька бар'єрів для торгівлі, для експорту з Китаєм, але це не пов'язано з коронавірусом", - додав міністр.

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