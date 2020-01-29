"Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю

Про це пресслужба "Укрпошти" повідомляє на сторінці підприємства в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, нагадуємо: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів", - сказано в повідомленні. ⠀

"До того ж, доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється в штатному режимі. Зараз "Укрпошта" співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт", - підкреслили в компанії. ⠀

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль

"Все під контролем", - підсумували в "Укрпошті".