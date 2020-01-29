ДПС: Минулого року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан

Це на 39% більше, ніж у 2018 році. Загалом від початку 2019 року громадяни України подали понад 638 000 декларацій про майновий стан.

Про це повідомляє пресслужба ДПС України, передає УНІАН.

У Державній податковій службі зазначили, що зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Рівень податкової культури громадян підвищується. Доказом цього є відповідні результати. Зі свого боку, ДПС максимально сприяє інформуванню українців та забезпечує надання якісного сервісу, щоб процедура декларування була доступною та максимально зручною для всіх громадян", – зауважив очільник ДПС Сергій Верланов.

Крім того, повідомляється, що за результатами декларування у 2019 році зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік.



Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і становить майже 494 млн гривень.

Нагадаємо, у 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету становили 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Таким чином, ДПС виконала свою частину надходжень до бюджету – вперше з початку 2011 року.