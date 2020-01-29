В ООН презентували план допомоги Донбасу на $158 млн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я щойно представила План гуманітарного реагування для України, в якому відзначено потребу в $158 млн для підтримки гуманітарних операцій у 2020 році", - сказала координаторка системи ООН, координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані на пресбрифінгу в Києві в середу.
Лубрані наголосила, що конфлікт на сході України продовжує бути дуже активним, тривають обстріли, і, попри те, що в 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, 167 мирних громадян загинули або фізично постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.
"План, який ми запустили сьогодні, має на меті допомогти людям, які найбільш постраждали, вижити з гідністю, відповісти на їхні базові потреби, звернутися до найбільш термінових областей. Це дуже пріоритетний план. Ми розуміємо, що у нас не вистачить ресурсів, щоб допомогти кожному. Тому план високо пріоритетний на найбільш вразливих у найбільш постраждалих районах", - наголосила Лубрані.
Вона пояснила, що робота зі збору коштів відбувається під егідою ООН, організацій, пов'язаних з ООН, міжнародних організацій гуманітарного спрямування та низки національних організацій. Крім того, за словами Лубрані, фінансову підтримку спрямовуватимуть на різні сфери - від допомоги в ремонті шкіл, інфраструктури і до надання соціальної та психологічної допомоги постраждалим.
"План розрахований на 2 млн осіб, які живуть з обох боків лінії розмежування. Переважна більшість цих двох млн людей перебуває в найбільш постраждалих областях - Донецькій та Луганській", - повідомила голова офісу з координації гуманітарних питань Аліче Секуї.
Вона зазначила, що план передбачає чотири цілі. Зокрема, на надання оперативної гуманітарної допомоги для порятунку життів заплановано витратити 84% запитуваної суми. Серед інших пріоритетів - допомога у захисті прав людей, підтримка уряду України в його зусиллях щодо посилення гуманітарної допомоги на підконтрольних йому територіях Донбасу і розширення доступу до нужденних людей.
Секуї додала, що план передбачає роботу 56 партнерів, а більша половина сум, запитуваних у донорів, будуть спрямовані на роботу недержавних організацій. Зокрема, в реалізації заходів за планом беруть участь 24 українські неурядові організації.