В ООН презентували план допомоги Донбасу на $158 млн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я щойно представила План гуманітарного реагування для України, в якому відзначено потребу в $158 млн для підтримки гуманітарних операцій у 2020 році", - сказала координаторка системи ООН, координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані на пресбрифінгу в Києві в середу.

Лубрані наголосила, що конфлікт на сході України продовжує бути дуже активним, тривають обстріли, і, попри те, що в 2019 році було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення, 167 мирних громадян загинули або фізично постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі.

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"План, який ми запустили сьогодні, має на меті допомогти людям, які найбільш постраждали, вижити з гідністю, відповісти на їхні базові потреби, звернутися до найбільш термінових областей. Це дуже пріоритетний план. Ми розуміємо, що у нас не вистачить ресурсів, щоб допомогти кожному. Тому план високо пріоритетний на найбільш вразливих у найбільш постраждалих районах", - наголосила Лубрані.

Вона пояснила, що робота зі збору коштів відбувається під егідою ООН, організацій, пов'язаних з ООН, міжнародних організацій гуманітарного спрямування та низки національних організацій. Крім того, за словами Лубрані, фінансову підтримку спрямовуватимуть на різні сфери - від допомоги в ремонті шкіл, інфраструктури і до надання соціальної та психологічної допомоги постраждалим.

"План розрахований на 2 млн осіб, які живуть з обох боків лінії розмежування. Переважна більшість цих двох млн людей перебуває в найбільш постраждалих областях - Донецькій та Луганській", - повідомила голова офісу з координації гуманітарних питань Аліче Секуї.

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Вона зазначила, що план передбачає чотири цілі. Зокрема, на надання оперативної гуманітарної допомоги для порятунку життів заплановано витратити 84% запитуваної суми. Серед інших пріоритетів - допомога у захисті прав людей, підтримка уряду України в його зусиллях щодо посилення гуманітарної допомоги на підконтрольних йому територіях Донбасу і розширення доступу до нужденних людей.

Секуї додала, що план передбачає роботу 56 партнерів, а більша половина сум, запитуваних у донорів, будуть спрямовані на роботу недержавних організацій. Зокрема, в реалізації заходів за планом беруть участь 24 українські неурядові організації.