ВАКС заочно взяв під варту Клюєва, а не Арбузова, - НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

Антикорсуд повідомив про заочне взяття під варту першого віцепрем'єра в уряді Азарова ще 3 січня. Тоді низка ЗМІ, зокрема і Цензор.НЕТ, повідомили, що йдеться про Сергія Арбузова, який також обіймав посаду віцепрем'єра в уряді Миколи Азарова. Ця інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, що і Арбузов, і Клюєв підозрюються в порушенні ч.5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Профайли обох опубліковані в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України за зазначеною статтею.

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