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29.01.20 16:00

Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року

Зараз тривають дискусії міністерства з двома парламентськими комітетами - екологічним і гуманітарним щодо підготовки цього документа.

Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту, про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк.

"В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства", - розповіла вона.

Законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи. Таким чином урівнюються позиції приватних цирків і державних.

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Але документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов’язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологію скасовувати ніхто не збирається, тварин для терапії залишають і спортивні змагання за участі тварин теж будуть.

Також заступниця міністра зауважила, що за цей рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, мають думати про зміну репертуару.

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