Зеленський: Офіс протидії рейдерству працює результативно, закликаю звертатися всіх потерпілих від дій "загарбників". ВIДЕО

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Як приклад Зеленський навів повернення кінорежисерові Юрію Ляшенку захопленої рейдерами квартири, яку він отримав у спадок від родички.

"Наприкінці 2019 року до мене звернувся кінорежисер Юрій Ляшенко, в якого рейдери захопили житло. Злодіїв не зупинили ні заслуги митця, ні його поважний вік. У 2009 році він хотів отримати спадщину – квартири від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартири перереєстровано на третіх осіб.



Вислухавши кінорежисера, я у супроводі його адвокатів вирушив до новоствореного Офісу протидії рейдерству, де Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації в терміновому порядку ухвалила рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції Денис Малюська підписав відповідний наказ.



Після того, як усі необхідні документи було отримано, особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її 30 грудня 2019 року. Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.



Офіс протидії рейдерству розташований у Києві на вул. Сверстюка, 15.



Контактний телефон: (044) 237-09-96.





