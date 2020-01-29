МОЗ телефонуватиме пасажирам, які прилетіли з Китаю, - заступник міністра Коваль

"Від завтра посилюємо роботу з пасажирами, які прилетіли з Китаю. Глибина дослідження становитиме два тижні, з урахуванням уточненої інформації про те, що інкубаційний період захворювання - 10 днів", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Коваля, за даними Держприкордонслужби, з 1 січня 2020 року через Китай в Україну повернулися 3964 осіб.

Коваль зазначив, що громадян, стосовно яких виникне підозра на зараження китайським коронавірусом, можуть узяти на карантин.

"Ті, в кого підвищується температура, можуть потрапити під карантин. З точки зору медичної карантин не потрібен", - сказав він.

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При цьому Коваль наголосив, що на сьогодні в Україні немає підтверджених випадків цього захворювання.

"Більшість регіонів готові до боротьби з захворюванням. Загальні рекомендації залишаються без змін. Причин боятися інфікування китайським коронавірусом немає. Система охорони здоров'я готова", - сказав він.

Коваль наголосив, що "сімейні лікарі знають, що робити". При цьому громадяни, які не уклали декларації з сімейним лікарем, також зможуть отримати медичну допомогу.

"Хто не уклав декларацію з сімейним лікарем, не залишаться без медичної допомоги, в медичних закладах є терапевти, які можуть її надати. Сімейні лікарі поінформовані, що робити", - сказав він.

Водночас, за словами лікаря-епідеміолога Центру громадського здоров'я Оксани Кошапко, наразі в Україні зареєстровано 13 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу.

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