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29.01.20 16:59

Милованов оголосив економічну стратегію уряду

Для успіху Україні необхідно $50 млрд прямих іноземних інвестицій упродовж найближчих 5 років. Це дозволить знизити знос основних фондів і скоротити розрив із найближчими сусідами. Обсяги внутрішнього інвестування потрібно збільшити більш ніж удвічі.

Милованов оголосив економічну стратегію уряду

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Де економічна стратегія? Де концептуальний підхід до розвитку економіки? Яку економічну модель ми будуємо? - запитують вони. Наша стратегія - економічне зростання через накопичення інвестицій і модернізацію - відповідаємо ми", - написав він.

Милованов нагадав, що сусідні країни, що мали в 1991 році схожі з Україною стартові умови, змогли підвищити продуктивність праці. А Україна відтоді перетворилася в малу, відкриту економіку зі значною часткою орієнтованих на сировину і низько-технологічних секторів.

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При цьому наша країна має свої історії успіху - IT, хімвиробництво, фармацевтика, агросектор, зазначив Милованов. У них у всіх є одна спільна складова - інвестиції як у технології, так і в людський капітал.

"Якщо ми хочемо досягти успіху, нам упродовж 5 років потрібно 50 млрд дол США прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування більш ніж удвічі. У результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій", - підсумував Милованов.

Милованов оголосив економічну стратегію уряду 01
Милованов оголосив економічну стратегію уряду 02

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