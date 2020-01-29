СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 28 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території зафіксував 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) біля населеного пункту Голубівка. У цей же день БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував 1 танк (Т-64) та 1 вірогідно міномет (невстановленого типу) біля населених пунктів Новоселівка та Нижнє Лозове. На наступний день патруль Місії зафіксував 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.
Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків (невстановленого типу) на полігонах біля населених пунктів Круглик та Мануйлівка.
Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.