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29.01.20 17:04

СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння.

СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 28 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 26 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території зафіксував 4 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) біля населеного пункту Біле, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) біля населеного пункту Голубівка. У цей же день БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував 1 танк (Т-64) та 1 вірогідно міномет (невстановленого типу) біля населених пунктів Новоселівка та Нижнє Лозове. На наступний день патруль Місії зафіксував 3 буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 23 січня за допомогою повітряного спостереження зафіксовано 49 танків (невстановленого типу) на полігонах біля населених пунктів Круглик та Мануйлівка.

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Зазначене озброєння розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

СММ ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки терористів, розміщені з порушенням лінії відведення на Донбасі, - СЦКК 01

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