"Ситуація гірша, ніж у Росії і Білорусі": підприємці з грудня б'ють на сполох через невиплати ПДВ, - експерт

Як передає Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За його словами, невеликий відсоток підприємств свої виплати отримали, інших же просто попросили почекати.

Експерт зазначив, що говорити про всі виплати всім підприємствам, найімовірніше, не доведеться і зовсім. За його словами, така ситуація не нова для України - проблеми з виплатами податків у країні була завжди, а ось у грудні вона стала особливо гострою.

За його словами це питання завжди було і залишається для України складним, на відміну від Європейського Союзу. Козаченко поділився алгоритмом виплат ПДВ в ЄС.

"Там ви самі себе вносите до реєстру, якщо компанії не більше двох років і є історія і звітність компанії. Вам не потрібно ніякого дозволу брати і просити фіскальну службу, щоб вона вас вносила до реєстру - ви самі себе туди вносите. Якщо з моменту внесення себе в реєстр вам упродовж трьох днів держава не відшкодувала ПДВ, вона за кожен прострочений день платить вам штраф", - зазначив Козаченко.

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Але в той же час, за його словами, держава може в особі фіскальної служби перевірити в будь-який час те, як компанія внесла себе в реєстр.

"Якщо вони знаходять, що ви незаконно себе внесли, то цей штраф, який вони платять за прострочення хоча б один день, ви вносите удвічі більше. Якщо великі суми, то є й кримінальна відповідальність", - розповів експерт.

За його словами, ситуація з виплатами ПДВ в Україні набагато гірша, ніж навіть у Росії та Білорусі.

"У нас фіскальна служба може на три місяці вас відключити від повернення, тобто ви дали державі гроші, які вам повинні повернути, а вони не повертають тому що або дефіцит бюджету, або в більшості випадків корупційна складова", - обурився експерт.

Зазначимо, що в грудні з'явилася інформація про те, що підприємствам гірничо-металургійного комплексу України вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ більш ніж на 2 мільярди гривень за поставлену на експорт продукцію.