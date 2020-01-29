Україна - в трійці лідерів за кількістю звернень до ЄСПЛ

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді про діяльність ЄСПЛ в 2019 році, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 31 грудня 2019 року найбільше справ, які перебувають на розгляді, були спрямовані проти Російської Федерації (25,2%). Далі йдуть Туреччина (15,5%), Україна (14,8%), Румунія (13,2%) та Італія (5,1%)", - повідомили у суді.

Щодо України у ЄСПЛ перебуває на розгляді 8833 справи.

"Чверть позовів, які нині перебувають на розгляді, стосуються РФ. Статистика за 2019 рік засвідчує зростання кількості нових позовів проти Боснії і Герцеговини, Російської Федерації, Туреччини та України", - узагальнили у ЄСПЛ.

Читайте також: Підозрювана в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ, - адвокат

Загалом, зазначається у доповіді, у 2019 році на розгляді у суді перебувало 59 тис. 800 справ.

Упродовж минулого року ЄСПЛ ухвалив 884 рішення.