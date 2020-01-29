Рада IX скликання прийняла 158 законів від початку роботи. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку скликання розглянуто 463 проєкти законів, з яких 158 прийнято в цілому, 43 - в першому чи другому читанні, 20 - враховано і відправлено на доопрацювання. Ще 242 законопроєкти було відхилено Верховною радою і знято з розгляду", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що з числа прийнятих законів на кінець другої сесії підписано і введено в дію 137, з них 14 - з питань ратифікації міжнародних угод, 109 - про внесення змін до актів чинного законодавства. У новій або оновленій редакції введено в дію 14 законів. Ще 21 прийнятий закон перебуває на стадії оформлення або чекає на підпис президента України.

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