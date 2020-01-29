У новому Трудовому кодексі передбачать компенсацію при звільненні, трудові договори для фрілансерів, декретну відпустку для обох батьків одночасно

Глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник поінформував, що в Україні вже назріла необхідність оновлення Закону про працю, а також правил, за якими працюватимуть профспілки, які стануть справді незалежними. Для них уряд обіцяє написати окремий закон, повідомляє Сьогодні.

"Неможливо не реагувати на ці виклики. Неможливо працювати за старими правилами, не реагувати на те, що ключовий засіб виробництва не верстат, а мізки, розум людини. Якщо ми на це не відреагуємо, ми втрачатимемо конкурентоспроможність, і наша економіка не буде рости", - заявив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

До звичного безстрокового трудового договору додаються ще терміновий, короткостроковий, сезонний, з не фіксованим робочим часом, учнівський і для фрілансу. Роботодавці повинні будуть завчасно попередити про звільнення і виплачувати компенсацію - від двох до шести зарплат, залежно від нашого стажу.

Крім того голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила, що новий проєкт Закону про працю захистить незахищених: "Цей законопроєкт спрямований на те, щоб вивести тих, хто не захищений зовсім, у зону, де буде захист".

Обидва законопроєкти вже на розгляді у парламентському профільному комітеті.

Зараз, за ​​даними Мінекономіки, з 28,5 млн українців працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн. Як мотивувати платити податки фрілансерів або нянь, в уряді поки не придумали. І визнають: один лише закон про працю не виведе трудові відносини з тіні. Загалом це завдання податкової реформи.

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