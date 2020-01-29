Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

"З боку МОЗ можу повідомити, що всі служби знають хто, що, коли має зробити, лабораторні центри МОЗ працюють у штатному режимі й готові до збільшення обсягу навантаження, якщо виникне така потреба. Щодо лікарень — зараз завершується погодження з департаментами охорони здоров'я інформації внутрішньої щодо маршрутів пацієнтів, на цю хвилину більшість регіонів України готові до боротьби з цим захворюванням", - сказав Коваль.

Стосовно рекомендацій громадянам, Коваль зазначив, що вони відповідають рекомендаціям ВООЗ і наразі залишаються незмінними: уникати скупчення людей, часто мити руки, при відвідуванні загальних місць користування для профілактики можна використовувати маску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, за станом на ранок середи кількість хворих новим типом пневмонії збільшилася на більш ніж 1,5 тис. осіб, жертвами коронавірусу стали понад 130 осіб.

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