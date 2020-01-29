51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство

Посольство України в Китаї відповіло на запит "Ракурсу" і повідомило, скільки українців перебувають у провінції Хубей і відрізаному від решти світу через карантин після масового інфікування новим коронавірусом 2019 nCoV місті Ухань, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено і підтримується контакт із 51 громадянином України, які перебувають у провінції Хубей (49 осіб - в Ухані, одна людина - в місті Сян'ян і ще один - у міському повіті Чжунсянь міста Цзінмень, - зазначили в українському посольстві.

Також, за інформацією дипломатичного відомства України, кількість громадян, які звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік станом на 29 січня становить 93 особи. Зазначимо, що згідно із законодавством, прийняття українських громадян на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком дітей, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном.

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Крім цього, в посольстві додали, що станом на січень 2020 року найбільша кількість українців, які проживають у межах консульського округу Посольства України в КНР і стоять на консульському обліку, перебувають у Пекіні.



