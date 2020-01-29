Під Одесою сільрада планувала побудувати стадіон, завищивши вартість робіт на 10,6 млн грн, - депутат

Про це повідомляє інформаційне агентство "Одеса-медіа".

Видання пише, що сільська рада впродовж довгого часу приховувала проєкт стадіону і вартість робіт. Цим зацікавилися місцеві та районні депутати, які все-таки домоглися відповіді від Фонтанської сільської ради.

Дмитро Ковбасюк ініціював розслідування з цього питання. За його словами, за проєктом будівництво стадіону оцінюється в розмірі 32 млн грн - на той час це було близько 1 млн євро.

- Я працюю з компанією "Рів'єра девелопмент", основним напрямком якої є будівництво. Коли наші проєктувальники дізналися вартість робіт, то були вкрай здивовані - на їхню думку, за таку суму можна побудувати як мінімум два аналогічні стадіони. Спочатку я почав грішити на проєктувальників, які могли спробувати обдурити сільраду, але після того, як влада Фонтанки знову відмовилася показувати проєкт і адекватно відповідати на депутатські запити, стало ясно, що вартість завищили саме в сільраді, - заявив Дмитро Ковбасюк.

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Він зазначив, що до вирішення проблеми підключилися Фонтанські депутати, які змусили сільраду направити проєкт на експертизу в Одеську державну будівельну академію.

- Ми випадково з'ясували, що будівельна академія провела експертизу і наприкінці року відправила результати в сільраду. Щоправда, представники останньої приховували це. І лише вчора ми дізналися, що згідно з даними експертизи, вартість робіт завищена на 10,6 млн грн, - підсумував Дмитро Ковбасюк.