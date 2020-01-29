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29.01.20 19:13

Під Одесою сільрада планувала побудувати стадіон, завищивши вартість робіт на 10,6 млн грн, - депутат

У селі Фонтанка Лиманського району місцева сільрада планувала побудувати футбольний стадіон вартістю 32 млн грн. За словами депутата Лиманської райради Дмитра Ковбасюка, вартість будівництва завищена на 10,6 млн грн.

Під Одесою сільрада планувала побудувати стадіон, завищивши вартість робіт на 10,6 млн грн, - депутат

Про це повідомляє інформаційне агентство "Одеса-медіа".

Видання пише, що сільська рада впродовж довгого часу приховувала проєкт стадіону і вартість робіт. Цим зацікавилися місцеві та районні депутати, які все-таки домоглися відповіді від Фонтанської сільської ради.

Дмитро Ковбасюк ініціював розслідування з цього питання. За його словами, за проєктом будівництво стадіону оцінюється в розмірі 32 млн грн - на той час це було близько 1 млн євро.

- Я працюю з компанією "Рів'єра девелопмент", основним напрямком якої є будівництво. Коли наші проєктувальники дізналися вартість робіт, то були вкрай здивовані - на їхню думку, за таку суму можна побудувати як мінімум два аналогічні стадіони. Спочатку я почав грішити на проєктувальників, які могли спробувати обдурити сільраду, але після того, як влада Фонтанки знову відмовилася показувати проєкт і адекватно відповідати на депутатські запити, стало ясно, що вартість завищили саме в сільраді, - заявив Дмитро Ковбасюк.

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Він зазначив, що до вирішення проблеми підключилися Фонтанські депутати, які змусили сільраду направити проєкт на експертизу в Одеську державну будівельну академію.

- Ми випадково з'ясували, що будівельна академія провела експертизу і наприкінці року відправила результати в сільраду. Щоправда, представники останньої приховували це. І лише вчора ми дізналися, що згідно з даними експертизи, вартість робіт завищена на 10,6 млн грн, - підсумував Дмитро Ковбасюк.

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