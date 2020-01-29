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29.01.20 18:55

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові. ФОТО

Чоловік, який ніс гроші в банк, вирішив дорогою заскочити в супермаркет за шоколадкою і впустив пакет із грошима біля камери схову.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеву телекомпанію "Рудана".

Пакет із грошима лежав на підлозі біля камер зберігання. На нього наступило кілька людей, і тільки один із покупців, Ігор Єфремов, звернув увагу на банківську печатку.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 01

Чоловік каже, що не роздумував, повертати гроші господареві чи ні.

"Така сума, що невідомо, куди ці гроші мали піти. Лікування чи ще щось. Та й тим паче я вже не маленький, щоб вірити в диво. Це моя якась тимчасова радість чи велика покупка, може, була б. А для людини це - горе", - розповів він.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 02

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Ігор розповів охороні супермаркету, що знайшов пакет із грошима, і залишив свій номер телефону на випадок, якщо до них звернеться його господар.

Чоловік, який загубив гроші, прибіг у магазин буквально через кілька хвилин. З'ясувалося, що він ніс гроші в банк, але дорогою вирішив зайти в магазин за шоколадкою.

Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 03
Житель Кривого Рогу знайшов у супермаркеті $10 тисяч і повернув їх власникові 04

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