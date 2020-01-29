Україна не скасовує авіарейси в Китай, сталася "дискомунікація", - МОЗ

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вчора відбулася дискомунікація щодо заборони рейсів у Китай. Уряд України не забороняв рейси в Китай, ми дотримуємося рекомендацій ВООЗ... Україна не скасовує і не рекомендує скасовувати рейси... Рейси можуть бути збережені", - сказав Коваль.

Він зауважив, що уряд знає про рішення одного з авіаперевізників припинити авіасполучення з Китаєм з 3 лютого, але не може коментувати його.

Водночас стосовно двох рейсів, якими авіаперевізник планує вивезти українських туристів із Саньї (острів Хайнань), Коваль наголосив, що це робиться з огляду на той резонанс, якого набула сьогоднішня ситуація з поширенням коронавірусу.

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Він зауважив, що конкретних заходів стосовно обстеження українських туристів, які повернуться цим рейсом, робити не потрібно, оскільки інкубаційний період становить 10 днів. Їм так само по прибуттю буде виміряно температуру, надані рекомендації. Ті, у кого температура буде підвищена, перебуватимуть під контролем.

"З нашого боку буде порушено питання перед РНБО щодо карантину для цих людей, але з медичної точки зору цього робити не потрібно", - сказав Коваль.

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Також він наголосив, що наразі немає потреби вживати окремих заходів щодо ситуації, пов'язаної з коронавірусом. Україна має постійний контакт з Бюро ВООЗ в Україні і отримує оперативні рекомендацї щодо дій у державі.

У вівторок, 28 січня генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський повідомив, що з 3 лютого Україна тимчасово припиняє пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.