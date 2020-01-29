У Порошенка вимагають від ОП "нарешті назвати організатора і спонсора поїздки в Оман"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Згідно з інформацією пресслужби від 5 січня, президент Зеленський відправився до Султанату Оман з робочим візитом. Однак, ані у вітчизняних ЗМІ, ані офіційні ресурси ОПУ та Оману не анонсували жодної інформації про поїздку і її мету. Народні депутати вимагають розкрити склад делегації, яка супроводжувала президента під час "високих зустрічей" з іноземними лідерами. Якщо візит справді мав офіційний статус, Офіс президента має оприлюднити програму перебування із переліком зустрічей президента, вказавши відповідальних за організацію візиту осіб", - говориться в повідомленні.

В "ЄС" зазначають, що найбільший інтерес суспільства викликає інформація про фінансування поїздки. За повідомленнями з ОПУ, Зеленський полетів в Оман за власний кошт. Однак витрати на цю поїздку президент України не відобразив у власній декларації, всупереч закону про е-декларування. Зважаючи на можливий офіційний статус візиту, народні депутати вимагають повідомити вартість перельотів та проживання для всієї делегації, в тому числі представників УДО і супроводжуючого персоналу, та вказати джерела фінансування цього візиту.

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В "ЄС" нагадали, що під час перебування президента в Омані, сталася катастрофа українського літака над Іраном внаслідок ракетного удару. Для швидкого реагування на кризу, Президент України повинен був повернутись на Банкову якнайшвидше, але зробив це тільки наступної доби.

"Зважаючи на наявний ресурс, чому ОПУ терміново не відправив президентський борт за українською делегацією, яка мала реагувати на кризу з Києва, а не з Маскату", - цікавляться депутати.

Офіційне звернення до Керівника Офісу президента підписали 8 народних депутатів "Європейської Солідарності". Фракція очікує відповіді на усі питання згідно з Законом "Про статус народного депутата".

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