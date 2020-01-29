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29.01.20 19:25

Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи вирішив, що російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Регламентний комітет ПАРЄ дозволив працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПАРЄ.

Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів у санкційні списки ЄС. У результаті комітет прийшов до висновку, що їхні повноваження мають бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації щодо суттєвих причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, обговорюватиметься прийняття резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.

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