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29.01.20 19:21

Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися на засіданні в середу до наступного засідання опрацювати пропозиції щодо механізму організації пошуку зниклих безвісти за участю, зокрема, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ),

Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Досягнуто домовленості про відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ ц Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участю міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - написала Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері за підсумками засідання.

Вона зазначила, що в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи також триває робота зі взаємного звільнення людей, "яка була успішно проведена 29 грудня 2019 року".

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