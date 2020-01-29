Учасники переговорів стосовно Донбасу домовилися шукати зниклих безвісти за допомогою Червоного Хреста, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Досягнуто домовленості про відновлення пошуку зниклих безвісти: до наступного засідання ТКГ ц Мінську буде опрацьовано відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участю міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - написала Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері за підсумками засідання.

Вона зазначила, що в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи також триває робота зі взаємного звільнення людей, "яка була успішно проведена 29 грудня 2019 року".

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