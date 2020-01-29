Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Грау закликає до дотримання перемир'я на Донбасі й активізації протимінної діяльності

Про це повідомила спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Грау, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінюючи загальну ситуацію безпеки в зоні конфлікту, хочу зазначити, що кількість порушень режиму припинення вогню в січні залишається нижчою за середній рівень минулого року. Проте кількість жертв серед цивільного населення, згідно з даними СММ ОБСЄ, порівняно з кінцем минулого року зросла", - заявила Грау журналістам у середу в Мінську за підсумками засідання ТКГ.

За її словами, окрім обстрілів, головною причиною загибелі цивільних осіб є міни. "Я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів щодо дотримання режиму припинення вогню та посилення протимінної діяльності", - сказала спецпредставник ОБСЄ.

Грау також наголосила на необхідності забезпечення доступу СММ ОБСЄ згідно з її мандатом.

Також читайте: На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися далі вирішувати "блок питань безпеки", - Оліфер

"Усе це є ключовими умовами запобігання цивільним жертвам і мирному вирішенню конфлікту", - зазначила вона.

За словами спецпредставника, в середу засідання ТКГ та її робочих груп у Мінську було орієнтоване переважно на імплементацію підсумків нормандського саміту в Парижі.

Так, робоча група з безпеки продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Грау додала, що ця тема буде на порядку денному і наступного засідання ТКГ. Також були порушені питання протимінної діяльності.

Гуманітарна робоча група, продовжила спецпредставник, обговорила тему зниклих безвісти осіб. "Хочу зауважити, що досі залишається відкритим питання надання повного та безумовного доступу Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, як це погодили лідери "нормандської четвірки", - заявила Грау.

Крім того, спецпредставник ОБСЄ повідомила, що підгрупа з економічних питань обговорила тему водопостачання через лінію зіткнення, виплати пенсій і забезпечення мобільного зв'язку. Політпідгрупа продовжила дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, додала вона.

Чергове засідання ТКГ відбудеться 12 лютого.

Читайте також: Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка