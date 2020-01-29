Контактна група "умовно погодила" одну з трьох ділянок для розведення сил - біля Гнутового, - росЗМІ

Про це розповів представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TACC.

За його словами, сторони не домовилися про три нові ділянки розведення і продовжать цю роботу.

"Важливо, щоб це питання відповідно до рішення лідерів "нормандського формату" було врегульовано до кінця березня 2020 року", - сказав він.

За повідомленням ТАСС, координатор від ОБСЄ Хайді Грау, узагальнивши пропозиції сторін, зазначила, що поки з дев'яти робочих варіантів збігається тільки один, що в районі КПВВ "Жовтень - Гнутове".

Водночас уточнюють, що ця домовленість "дуже умовна", оскільки бачення сторонами координат ділянок для розведення в цій локації "значно відрізняються".

Нагадаємо, на саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" у квітні 2020 року.

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