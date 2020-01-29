В Одесі з представниками США обговорюються деталі передачі Україні ще 3 патрульних катерів типу "Айленд", - ВМС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу командування ВМС України.

"Зустріч проходить у рамках програми поставки катерів берегової оборони США в Україні. В даний час обговорюється питання поставки ще 3 катерів упродовж цього і наступного років, - зазначив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. - Отримання катерів процес тривалий і вимагає як оновлення та модернізації устаткування катерів, так і підготовки екіпажів. Ми очікуємо, що до кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які ми відправимо на підготовку на початку 2021 року. Попередньо, перші два катери увійдуть до складу ВМС України вже у травні 2021 року наступний - з невеликим інтервалом".

Одним із питань зустрічі є обговорення можливості підготовки катерів для передачі і навчання екіпажів за рахунок іноземної сторони, а також можливість додаткової підготовки на базі військової частини Берегової охорони США в м. Балтімор українських інструкторів, які повинні, в подальшому, забезпечити повний цикл підготовки майбутніх екіпажів на базі вже отриманих катерів Island безпосередньо в Україні.

Нагадуємо, в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 з них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані 1988 року, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

22 жовтня 2019 року прибулі з США катери пришвартувалися до військового причалу Практичної Гавані в Одеському порту. Після проходження ходових випробувань, 13 листопада 2019 року патрульні катери класу Island - "Слов'янськ" і "Старобільськ" прийнято до складу ВМС України.

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