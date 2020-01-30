Аваков провів зустріч із заступником Держсекретаря США Ендрюсом. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікації МВС.

У повідомленні наголошується: "Арсен Аваков подякував американській стороні за всебічну підтримку та допомогу реформам, які впроваджує міністерство. Зокрема, за підтримку реформи поліції та допомогу у підготовці підрозділу КОРД.

"Завдяки підтримці американської сторони, ми запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади" в одинадцяти регіонах України. В цьому році плануємо продовження ініціативи та запуск цього проєкту ще в низці маленьких міст", - зазначив Арсен Аваков.

Міністр наголосив, що МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних.

Окремо сторони обговорили співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам. Вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності, що дозволить українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародної наркозлочинності.

Арсен Аваков відмітив, що наразі триває робота над програмою протидії дрібній наркоторгівлі на вулицях країни.

Заступник Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорган Ендрюс, своєю чергою, подякував за спільну роботу та партнерство, а також висловив сподівання, що у 2020 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти.

"Хочу передати найщиріші вітання від Державного секретаря та подякувати за безпеку наших дипломатів",- наголосив Джорган Ендрюс.

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