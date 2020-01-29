Україні не варто плекати ілюзії, що Росія залишить Донбас після заміни Суркова, - Financial Times

Колишній віцепрем’єр-міністр Дмитро Козак очолив новостворену посаду у адміністрації президента Росії минулого тижня в рамках радикальних кадрових змін у Кремлі, які аналітики вважають сигналом про бажання Путіна продовжити своє правління, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Люди, поінформовані про процес переговорів, сказали виданню Financial Times, що зміни були націлені на те, щоб формалізувати підвищення Козака до статусу головного представника на переговорах з Україною.

Минулого року він керував процесом обміну двох обмінів в’язнів. Ці обміни зустріли широке схвалення як крок на зустріч завершенню російсько-української війни.

Козак також допоміг відродити переговори у Нормандському форматі, в яких окрім України й Росії беруть участь також Німеччина й Франція. Переговори відновилися минулого місяця після років блокування під керівництвом Суркова. "Сурков грав у втручання. Якщо він справді пішов, тоді це добре", - сказав неназваний співрозмовник видання з оточення президента України Володимира Зеленського.

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Financial Times пише, що Козаку доведеться працювати з бажанням України повернути окуповані території поблизу кордону з Росією. Зеленський відмовився надавати так званим "республікам" широку автономію. Адже в Києві вважають цей крок врученням Москві права накладати вето на будь-які прозахідні зовнішньополітичні рішення.

Замість цього окупованим регіонам запропонували приєднатися до загального проекту децентралізації. "Сурков просував політику ослаблення України й недопущення підписання майбутніх угод між нею, ЄС і НАТО. Для цього він політично дестабілізував територію", - сказав співрозмовник видання, поінформований про деталі переговорів.

"Тепер ми більше зосереджені на управлінні процесом на місцях. Це більш прагматичний підхід. Козак сильний адміністратор й добре розбирається в економіці", - додало джерело. Інші ж експерти радять не плекати ілюзій щодо того, хто насправді буде ухвалювати важливі рішення. "Люди Володимира Зеленського пов’язують всі проблеми з Сурковим. Вони не розуміють, з ким мають справу", - сказав колишній працівник Кремля. "Звісно, ніхто не поверне ці території назад. Це фантастика", - додав співрозмовник.



Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віце-прем'єром, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.