У Києві блоковано роботу ботоферми, організованої громадянами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники розповсюджували в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних чиновників. Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інститутів через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні.

"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метрополітену, автовокзалів.

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Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

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Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі, правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2 тис. SIM-карт операторів стільникового мобільного зв'язку України. Також вилучено чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

"Особи організаторів встановлено. Зараз тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності", - сказано в повідомленні.