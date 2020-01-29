ВАКС продовжить розгляд у справі про незаконне заволодіння коштами "Енергоатома" 6 лютого, - САП

У середу, 29 січня 2020 року, у ВАКС продовжився розгляд у справі за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, зокрема діючих і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" і ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами згаданих підприємств в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціальної антикорупційної прокуратури.

На засіданні виступили зі вступними промовами майже всі обвинувачені і їхні захисники, крім одного фігуранта провадження і його адвоката. Ця захисниця клопотала про перенесення засідання на 2,5 місяці з метою ознайомлення з усіма матеріалами справи.

Колегія суддів ВАКС відмовила в задоволенні клопотання, оскільки на попередніх засіданнях їй вже було надано час для ознайомлення.

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Наступне засідання, з урахуванням раніше наданого часу на ознайомлення, відбудеться 6 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, у Вищий антикорупційний суд Украіни.

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