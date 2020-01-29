ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він написав у Твіттері

Надзвичайний комітет ВООЗ із міжнародних медико-санітарних правил збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, написав він.

Гебрейєсус зазначив, що за межами Китаю зафіксовано 68 випадків захворювання, або 1% від загальної кількості інфікованих. Він додав, що більшість іноземців захворіли після візиту в Китай або контакту з тим, хто відвідував Китай.

За словами глави ВООЗ, причиною скликання надзвичайного комітету є підтвердження передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю.

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