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29.01.20 21:10

ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус 29 січня повідомив, що вирішив скликати ще одне екстрене засідання ВООЗ через поширення коронавірусу 2019 nCoV.

ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він написав у Твіттері

Надзвичайний комітет ВООЗ із міжнародних медико-санітарних правил збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, написав він.

Гебрейєсус зазначив, що за межами Китаю зафіксовано 68 випадків захворювання, або 1% від загальної кількості інфікованих. Він додав, що більшість іноземців захворіли після візиту в Китай або контакту з тим, хто відвідував Китай.

За словами глави ВООЗ, причиною скликання надзвичайного комітету є підтвердження передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю.

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