Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну

Про це він заявив, спілкуючись з журналістами в Лондоні, перед приїздом в Україну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зеленський вживає кроки для подолання вкоріненої корупції в Україні, і США прагнуть допомогти йому в цьому. Президент Зеленський сказав нам, що він відданий цьому (подолання корупції. - Ред.). Заходи, які він вживає, поки це демонструють, і я з нетерпінням чекаю розмови з ним про це теж", - зазначив чиновник.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він обговорити із Зеленським питання розслідування дій сім'ї Байдена в Україну, Помпео зауважив: "Я не хочу говорити про конкретні персоналії. Це того не вартує. В Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія".

Читайте також: Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї

Спілкуючись із пресою, Помпео підкреслив, що подолання корупції в Україні не обмежується якимось одним випадком.

"Я працював над цим упродовж 20 місяців на посаді держсекретаря, а також у роботі директором ЦРУ. Коли ми говорили про корупцію, йшлося про всі елементи корупції в Україні, включно з корупцією в комерційних установах, приватному бізнесі, урядову корупцію, а також те, що стосується роботи посла Волкера на південному сході - він працював над отриманням позитивних результатів на Донбасі. Він також прагнув допомогти з розробкою пропозиції, яка дозволила створити середовище для викорінення тривалої корупції, і ми продовжимо працювати над такими ж програмами сьогодні", - підкреслив Помпео.

Коментуючи порядок денний свого візиту, Помпео зауважив, що окрім офіційних зустрічей він планує зустрітися з працівниками американського посольства в Києві, щоб подякувати їм за роботу.

"Звичайно, народ Америки піклується про народ України", - так держсекретар США прокоментував нещодавню заяву журналістки NPR Мері Келлі щодо його скептичних висловлювань про інтерес американців до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе