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29.01.20 21:48

Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна

Колишній особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані, який фігурував у центрі розслідування з імпічменту глави Білого дому, заявив, що має підтвердження про замах на життя ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Джуліані пообіцяв публікацію інформації про спробу вбити Шокіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джуліані написав у Twitter.

"Сьогодні Common Sense оприлюднить вибуховий медичний звіт, який підтверджує спробу вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору поставив діагноз всесвітньо відомий австрійський лікар, який підтверджує, що його ледь не вбили", - написав ексадвокат Трампа.

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Як повідомлялося, колишній генпрокурор України Віктор Шокін фігурував у матеріалах розслідування з імпічменту президента як чиновник, на якого виходив Джуліані під час поїздок в Україну.

При цьому, сам Шокін неодноразово заявляв, що його змусили піти з посади через вимогу ексвіценпрезидента США Джо Байдена, який називав тодішнього генпрокурора України одним із найбільших корупціонерів, що гальмує реформи в країні.

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