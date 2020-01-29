Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив член української делегації Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Він зазначив: "ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації"

"Моя остання правка, яка передбачала не ратифікацію російських повноважень, набрала 45 голосів проти 90. Це і є розклад сил у нинішній ПАРЄ. 2 до 1 проти європейських цінностей", - написав Гончаренко

Раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ оскаржувала не тільки права російської делегації, а й повноваження обраного віцепрезидентом ПАРЄ від Російської Федерації Петра Толстого.

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