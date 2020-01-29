В.о. глави ДАБІ Костенко усуває від виконання службових обов'язків директорів трьох департаментів

Як передає Цензор.НЕТ, інформація розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

У повідомленні наголошується: "Так, згідно з наказом №194 в.о. Голови Держархбудінспекції Олени Костенко на час здійснення дисциплінарного провадження від виконання службових обов’язків буде відсторонено директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Строкача О.С., директора Департаменту дозвільних процедур Старущенко Я.В., головного інспектора будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Тимошенка С.О., головного інспектора будівельного нагляду відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур Денисовця М.В, директора Департаменту нормативно-правового забезпечення Шевченка С.В, начальника відділу методології ведення та адміністрування єдиного реєстру Цибульського М.Г.

Дисциплінарній комісії доручено здійснити необхідні заходи щодо визначення наявності ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарних проступків, вчинених зазначеними державними службовцями.

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Підставою для відсторонення стали: доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, службова записка головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДАБІ, аналітична довідка щодо результатів виконавчої дисципліни, доповідна записка начальника Відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації, а також формальний підхід до виконання доручень керівництва, численні скарги громадськості та суб’єктів містобудування".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 24 грудня призначив Олену Костенко першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків Голови ДАБІ.