Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

Про це він написав на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав подію, коли в автобусі на трасі Луцьк-Київ дівчата попросили водія автобуса вимкнути російськомовний серіал.

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу", - повідомив Брагар.

За його словами, ця ситуація "зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості".

"Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, а особливо становище, у якому наразі перебуває водій автобусу. Перш за все, він не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину", - зазначив нардеп.

Він повідомив і власну думку щодо поведінки дівчат: "Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" - є неприйнятними, дискримінуючими і такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів".

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Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

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