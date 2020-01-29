Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
29.01.20 22:59

Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

Депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань свободи слова Євген Брагар планує звернутися в поліцію, щоб висаджених з автобуса Луцьк - Київ волонтерок притягли до відповідальності.

Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал

Про це він написав на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав подію, коли в автобусі на трасі Луцьк-Київ дівчата попросили водія автобуса вимкнути російськомовний серіал.

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу", - повідомив Брагар.

За його словами, ця ситуація "зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості".

"Мене, як народного депутата, стурбувала ця новина, а особливо становище, у якому наразі перебуває водій автобусу. Перш за все, він не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які утиски у бік водія зі сторони громадськості та унеможливлю спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину", - зазначив нардеп.

Він повідомив і власну думку щодо поведінки дівчат: "Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: "російської мова не має лунати в Україні" - є неприйнятними, дискримінуючими і такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Умови нам ніхто ставити не буде! Какая разница?!": В автобусі "Луцьк-Київ" відмовилися вимкнути російський серіал на прохання волонтерок і вони вийшли на трасі. Перевізник обіцяє звільнити водія. ВІДЕО+ФОТО

Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал 01

Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Любов до країни і готовність захищати свою країну зі зброєю: українці визначилися з головними складовими патріотизму, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100