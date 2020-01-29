Активісти Нацкорпусу провели масові акції на честь 102-ї річниці Крут. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії.

У Нацкорпусі наголосили: як і 100 років тому, так і сьогодні Росія намагається знищити незалежність нашої держави, на захист якої в умовах деморалізованої армії та корумпованої влади, першими стали добровольці.

"Як тоді, так і зараз у нас не було армії, тому що вона була деморалізована, проголошуючи нейтралітет, сиділа по казармах. Згадайте, як 6 років тому українські військові віддавали свою зброю натовпу зазомбованих людей на Сході. Як тоді так і зараз на захист України стали добровольці", – сказав під час виступу на мітингу в Івано-Франківську керівник Західного Терену Нацкорпусу, ветеран "Азову" Сергій Бевз, додавши що героїзм крутянців надихає їхніх нащадків у війні з ворогом.

"Не знаю, що додавало сил молодим воїнам у бою на станції Крути, але я знаю, чиїм прикладом, надихались у 2014 році ми, – це були зокрема й герої-крутянці. Їхня самопожертва дала можливість відбутися українській державі", – зазначив він.

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Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький висловив думку про те, що бій під Крутами – це взірець подвигу українського добровольчого руху. "Починаючи з 2014 року, подвиг крутян повторили бійці полку "Азов". Багато з тих, хто віддав своє життя за Україну, так само були студентами. У серпні 2014 року в Іловайську, накривши гранату своїм тілом, щоб врятувати життя побратимів, загинув Андрій Снітко на псевдо "Хома". Йому було 18 років", – сказав він під час виступу у Харкові.

"Героїзм добровольців – це завжди виправлення помилок влади. Історичні уроки мають бути вивчені. Незалежність треба відстоювати не у комфортних кабінетах на дипломатичних переговорах з ворогом, а зі зброєю в руках. Україну може захистити тільки професійно навчена і добре озброєна армія. Тільки так ми можемо гарантувати збереження держави", – підкреслив Білецький.

Заходи, присвячені захисникам української державності, відбулися, зокрема, в Крутах, Івано-Франківську, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні, Чернівцях. Тільки в Харкові події цього дня зібрали понад 4 тисячі осіб.















