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29.01.20 23:59

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Народний депутат України від "Слуги народу" Андрій Холодов, відомий своїми дружніми стосунками з помічником президента України Андрієм Єрмаком заявив про те, що перебування Максима Нефьодова на посаді голови Державної митної служби коштує державі 8 млрд грн на місяць.

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.

Холодов зазначив: "Перебування на посаді глави митниці Максима Нефьодова коштуватиме нам тільки в січні 8 мільярдів гривень. Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень щодня.

На одеській митниці - повна дупа і розвал. Знову попризначали старих схемщиків на посади.

Але це ще не все. Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати на місяць.

За листопад він отримав 252 595 грн

За грудень - 229 877 грн

Я не проти високих зарплат - але платити їх потрібно за результати. Нефьодову - за виконаний план із митних зборів.

Не можеш виконувати завдання - йди в НГО і там роби презентації зі слайдами".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше детективи НАБУ відкрили провадження на основі розслідування журналістів про тютюновий бізнес, пов'язаний із нардепом від СН Холодовим.

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від СН Холодов 01

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