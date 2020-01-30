На Тернопільщині шахраї вкрали 365 тис. грн, зібрані для лікування дітей, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Понад 360 тис. гривень віддала шахраям мама одного з потерпілих дітей села Угринів. Саме на її банківську картку надходили гроші, яку благодійники кидали на лікування дітей, травмованих унаслідок вибуху газу в сільському клубі.

27 січня близько 13:00 до неї зателефонував чоловік і представився працівником банку на ім'я Роман. Він заявив, що на її рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Невідомий запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання цих грошей.

Увійшовши в довіру, чоловік порекомендував зняти з рахунку частину коштів та перекинути їх на вказані рахунки. Таким чином жінка на 17 тис. гривень через iBox поповнила мобільні телефони кільком абонентам. Після цього вона, знявши зі свого рахунку гроші, почала перекидати їх через банківський термінал на картки, які диктував по телефону невідомий.

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Проте електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту і додзвонювач сказав піти до фінустанови та розблокувати його. Жінка так і зробила, скориставшись допомогою працівника банку.

Унаслідок таких маніпуляцій мешканка села Угринів віддала невідомому 365 тис. гривень. Звернулася до поліції потерпіла лише через півтори доби після злочину, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві.

Зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 частина 3 КК.

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Нагадаємо, що 8 дітей віком від 12 до 17 років постраждали від вибуху газу під час репетиції Різдвяного вертепу в селі Угринів Підгаєцького району. У всіх потерпілих медики констатували опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня. На сьогодні чотирьох уже виписали на амбулаторне лікування додому, ще четверо продовжують перебувати в лікарні.