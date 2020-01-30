Українська делегація залишиться в ПАРЄ, попри повернення туди Росії, - Ясько

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала глава української делегації, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.
"Я вважаю, що нинішнє голосування не розв'язує, а поглиблює кризу в Організації. Повторювати мантру про діалог з державою-агресором - це шлях в нікуди. Росіяни в ПАРЄ показують, що європейські цінності, права людини, мир і демократія для них - це порожній звук. Вони говорять мовою погроз, ультиматумів і пропаганди. Тим не менш, Росія буде в ПАРЄ. Ми назвали це "новою нормальністю"", - написала вона.
Ясько також окреслила три напрямки роботи української делегації в ПАРЄ:
- виконання мандата, отриманого від Верховної Ради;
- протидія поширенню Росією фейків і пропаганди з трибуни ПАРЄ;
- відновлення авторитету Ради Європи, зміцнення прав людини, демократії та верховенства права.