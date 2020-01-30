В Україні вже на 60 тисяч більше вакцинованих від грипу, ніж минулого року, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це на брифінгу заявила Оксана Кошалко, лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я.

За її словами, минулого сезону загалом було вакциновано 161 тисячу людей, а цього, станом на четвертий тиждень 2020 року, вже близько 220 тисяч.

"Це певним чином ще пов’язано з тим, що цього року до нас завезли більше вакцин, ніж минулого року. Це є одним з досягнень центру (громадського здоров’я. - Ред.), тому що ми проводимо комунікаційні заходи з виробниками вакцин - круглі столи, на яких ми обговорюємо можливість більшої поставки вакцин", - сказала Кошалко.

Вона також розповіла, що минулого епідсезону від грипу померли близько 60 людей, цього летальних випадків поки 13.

"Але з огляду на те, що в цьому сезоні переважає циркуляція вірусів А/H1 - це доволі важкий вірус грипу, він викликає ускладнення і в дорослого населення, і в дітей, взагалі діти мають великий ризик отримати захворювання. Тому, на жаль, я думаю, у нас надалі будуть реєструватися (летальні. - Ред.) випадки. Сподіваємось, що їх буде не так багато", - розповіла лікарка.

Нагадаємо, Кошалко також повідомила, що в Україні незначне перевищення епідеміологічного порогу на грип та ГРВІ.

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