Перший випадок захворювання на коронавірус із Китаю зафіксовано у Фінляндії

Про це заявив керівник департаменту безпеки охорони здоров'я, професор Міка Салмінен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Yle

"32-річна жінка приїхала з міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового різновиду коронавірусу".

Вона звернулася в лікарню із симптомами грипу. Нині жінка перебуває в лікарні.

Припускається, що загалом у Фінляндії можуть бути заражені до 15 осіб, але точно буде відомо протягом 14 днів, наразі спостерігатимуть за станом їхнього здоров'я.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.